Комбриг Черний: ВСУ потеряли Северск из-за неумения солдат пользоваться оружием

Командир 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Вадим Черний заявил изданию «Вчасно», что тренировки призывников проходят только «на бумаге», а на деле военных сразу отправляют на фронт без всякой минимальной подготовки.

По его словам, так было в Северске в Донецкой Народной Республике (ДНР), когда российские солдаты взяли город под свой контроль умелым наступлением.

«У пехоты не было даже минимального понимания действий при засадах, вступления в бой, алгоритма действий, если противник приближается», — рассказал Черний.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев потерял Северск из-за работы командиров, которые предоставляли Генеральному штабу недостоверную информацию.