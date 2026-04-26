На границе страны НАТО обнаружили украинский беспилотник

Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении БПЛА на границе с Украиной

Румыния сообщила об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

«Периметр был оцеплен сотрудниками Министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов Минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы», — сказано в публикации ведомства.

Принадлежность упавшего дрона пока не раскрывалась.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили электрический столб и пристройку дома в Галаце в Румынии. Позже посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии. По словам ведомства, дрон якобы является российским. Однако доказательств происхождения БПЛА не приводится.