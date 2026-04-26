06:59, 26 апреля 2026

Назначенного Сырским генерала ВСУ уличили в вымогательстве

РИА Новости: Назначенный Сырским генерал ВСУ Богомолов оказался вымогателем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Назначенный главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским генерал Артем Богомолов в 2014 году был приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство, однако избежал наказания благодаря связям с бывшим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Он попался на вымогательстве. Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за "непривлечение к ответственности". На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии "должников"», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Богомолова сначала приговорили к двум годам лишения свободы, однако впоследствии заменили наказание на «служебное ограничение» с удержанием 15 процентов зарплаты.

Ранее сообщалось, что украинский майор продавал российской стороне военные данные ВСУ. Речь шла о командире 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины Дмитрии Никонове.

