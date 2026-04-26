Названы факторы непростой экономической ситуации в России

Орешкин: Непростая экономическая ситуация в РФ не связана с проблемой интернета

Экономическая ситуация в России непростая, но это не связано с проблемами интернета. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Максим Орешкин репортеру Павлу Зарубину.

На кадрах журналист задает вопрос чиновнику по ситуации в экономике страны, на что Орешкин говорит, что есть целый ряд факторов, в их числе дефицит ресурсов и нехватка кадров, которые мешает экономическому развитию. Однако с ограничениями интернета отрицательный эффект экономики не связан, подчеркнул он.

Медленно идут структурные изменения и внедрение технологий, есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику, отметил Орешкин.

Ранее на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что в январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента, и текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам.