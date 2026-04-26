14:47, 26 апреля 2026Спорт

Оценены шансы «Барселоны» забить во всех матчах чемпионата Испании до конца сезона

Шансы «Барселоны» забить во всех матчах Ла Лиги оценили коэффициентом 1,45
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Irina R. Hipolito / Europa Press via Getty Images

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» забить во всех матчах чемпионата Испании до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Главным козырем каталонцев в Ла Лиге стало нападение: 85 голов за 32 тура, при том что ни один соперник «Барселоны» так и не сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Аналитики дают коэффициент 1,45 на «да» и 2,55 на «нет».

На оставшемся пути к финишу «каталонцев» ждут матчи с «Хетафе», «Осасуной», «Реалом», «Алавесом», «Бетисом» и «Валенсией».

Ранее букмекеры оценили шансы мюнхенской «Баварии» оформить требл в сезоне-2025/2026. «Бавария» остается единственным клубом, который может оформить требл в сезоне‑2025/2026, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. На это событие аналитики предлагают коэффициент 3,50.

