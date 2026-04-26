Оценены шансы «Барселоны» забить во всех матчах чемпионата Испании до конца сезона

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» забить во всех матчах чемпионата Испании до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Главным козырем каталонцев в Ла Лиге стало нападение: 85 голов за 32 тура, при том что ни один соперник «Барселоны» так и не сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Аналитики дают коэффициент 1,45 на «да» и 2,55 на «нет».
На оставшемся пути к финишу «каталонцев» ждут матчи с «Хетафе», «Осасуной», «Реалом», «Алавесом», «Бетисом» и «Валенсией».
Ранее букмекеры оценили шансы мюнхенской «Баварии» оформить требл в сезоне-2025/2026. «Бавария» остается единственным клубом, который может оформить требл в сезоне‑2025/2026, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. На это событие аналитики предлагают коэффициент 3,50.