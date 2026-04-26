02:50, 26 апреля 2026Мир

Президент Колумбии прокомментировал теракт в стране

Петро назвал исполнителей теракта в Колумбии фашистами и наркоторговцами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро назвал исполнителей теракта в департаменте Каука фашистами и наркоторговцами. Произошедшее политик прокомментировал на своей странице в социальной сети X.

«Это террористы, фашисты и наркоторговцы (...) Они хотят, чтобы Колумбией правили крайне правые — фашисты, потому что знают: при них они смогут беспрепятственно вести свой бизнес на кокаине и незаконной добыче золота», — написал Петро.

По его информации, к совершению теракта причастны члены группировки «Ивана Мордиско». Петро потребовал от Департамента финансовой разведки взять под жесткий контроль их счета. Также президент Колумбии подчеркнул, что личность лидера группировки установлена и полностью идентифицирована.

Ранее сообщалось, что предполагаемые боевики сбросили цилиндр со взрывчаткой на пассажирский автобус, следовавший по Панамериканскому шоссе — одному из ключевых транспортных артерий страны. В результате жертвами взрыва стали семь человек, еще 20 получили ранения.

