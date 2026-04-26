Новости спорта
16:48, 26 апреля 2026Спорт

Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

Президент России Путин пошутил об обещании боксера Шумкова больше не кусаться
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил знаменитый эпизод с американцем Майком Тайсоном, который во время боя откусил сопернику кусок уха. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков, выигравший в декабре мировое первенство. После церемонии спортсмены попросили Путина сделать с ними фото, а один из присутствующих шутливо напомнил, что Шумков обещал больше не кусаться за ухо.

«Пускай кусается, пусть боятся», — ответил президент. Путин вспомнил, что Тайсон не только откусил ухо сопернику, но и выплюнул его на ринг.

Шумков 13 декабря завоевал золото чемпионата мира, победив в финале представителя Узбекистана Абдумалика Халокова — олимпийского чемпиона 2024 года. После боя тренер узбекской сборной Рахматжон Рузиохунов заявил, что в третьем раунде россиянин укусил соперника за ухо, что и стало причиной шуток вокруг Шумкова на церемонии награждения.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Правоохранители провели обыски у открывшего огонь на приеме у Трампа американца

    NYT заявила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху

    Спасателей из Чернобыля сравнили с героями Великой Отечественной войны и СВО

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
