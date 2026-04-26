Раскрыто оружие устроившего стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Устроивший стрельбу на мероприятии с участием Трампа имел при себе дробовик

Задержанный, устроивший стрельбу на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, имел при себе дробовик. Об этом на пресс-конференции сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот контрольно-пропускной пункт», — заявил Кэрролл.

По его словам, у мужчины также обнаружили пистолет и ножи.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.