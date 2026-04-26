Риск увольнения за использование ИИ на работе оценили

Юрист Южалин: Нарушение запрета на использование ИИ может вести к увольнению

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при выполнении рабочих задач само по себе не является поводом для увольнения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Но в каждом правиле есть исключения, обратил внимание юрист. Так, если работодатель пропишет данный запрет в должностной инструкции для сотрудников, он сможет отслеживать выполнение этих условий. И если они систематически будут не выполняться, работнику грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины.

Однократное нарушение в этом случае не приведет к увольнению, заметил Южалин. Но если история начнет повторяться, а замечания или выговоры не будут приняты во внимание, человек рискует остаться без должности, заключил он.

В законе тема ИИ никак не отражена, пояснил собеседник агентства. А значит, руководство каждой компании самостоятельно определяет свое отношение к нему для работы.

