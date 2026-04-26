19:32, 26 апреля 2026

Риск увольнения за использование ИИ на работе оценили

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Burst / Unsplash

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при выполнении рабочих задач само по себе не является поводом для увольнения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Но в каждом правиле есть исключения, обратил внимание юрист. Так, если работодатель пропишет данный запрет в должностной инструкции для сотрудников, он сможет отслеживать выполнение этих условий. И если они систематически будут не выполняться, работнику грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины.

Однократное нарушение в этом случае не приведет к увольнению, заметил Южалин. Но если история начнет повторяться, а замечания или выговоры не будут приняты во внимание, человек рискует остаться без должности, заключил он.

В законе тема ИИ никак не отражена, пояснил собеседник агентства. А значит, руководство каждой компании самостоятельно определяет свое отношение к нему для работы.

Ранее стало известно, что при взаимодействии с нейросетями по рабочим вопросам есть риск раскрыть ему NDA-данные работодателя. Какими проблемами это грозит обернуться для сотрудника — в публикации «Ленты.ру».

    Последние новости

    Умерла заслуженная артистка России

    Путин встретится с Аракчи

    Названа цель визитов главы иранского МИД в Пакистан

    Глава МИД Ирана встретится с Путиным

    Букмекеры назвали точный счет в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

    Риск увольнения за использование ИИ на работе оценили

    Кепка газетчика стала самым модным головным убором

    Трамп раскрыл одну из тем переговоров США с Ираном

    Подмосковным водителям дали один совет в связи с погодой

    Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

    Все новости
