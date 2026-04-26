Россиянам напомнили о вступающих в силу 1 мая законах

РИА Новости: 1 мая вступают в силу изменения в маркировке сладостей

1 мая вступает в силу ряд законов, в том числе изменения в маркировке сладостей и радиоэлектронных устройство. Об этом россиянам напомнило РИА Новости.

В частности, с 1 мая производители радиоэлектронной продукции и кондитерских изделий обязаны маркировать свои товары и передавать изменения в систему «Честный знак».

Кроме того, запрещается розничная продажа масложировой продукции и пищевых растительных масел без маркировки.

Ранее в Сети распространился фейк о том, что часть переводов через Систему быстрых платежей (СБП) станет платной с 1 мая. Утверждалось, что комиссия от 5 копеек до 3 рублей за перевод будет взиматься при операциях с бизнесом — например, при оплате по QR-коду или переводах самозанятым.