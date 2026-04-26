14:55, 26 апреля 2026

Россияне попали на видео с задержанными в Камбодже за скам-центр «Убей свинью» с порно

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Россияне оказались в числе организаторов скам-центра под названием «Убей свинью» в Камбодже, где занимались мошенничеством с интимными фотографиями девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с задержанными.

На кадрах видны мужчины в помещении скам-центра.

В городе Пномпень камбоджийская полиция задержала 40 человек, среди них двое граждан России и двадцать граждан Китая. Среди подозреваемых есть также представители местной власти, которых уже отстранили от работы. По данным правоохранительных органов, группа «Убей свинью» обманывала пользователей в интернете с помощью контента от красивых моделей. У них изъяли 528 телефонов, больше сотни компьютеров с порнографией.

Аферисты обустроили скам-центр в 29-этажном доме с пентхаусами, тренажерным залом и рестораном под открытым небом. Его штаб-квартиру установили благодаря спасенному из рабства режиссеру телесериалов. Вместе с ним полиция перешла поля сахарного тростника в поисках мошенников. Камбоджа стала новой Меккой для них после разгрома крупнейшего в мире скам-центра KK-park в Мьянме.

Ранее сообщалось, что россиянка из Москвы отправилась в Мьянму и стала рабыней скам-центра вместо переводчицы.

