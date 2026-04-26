Стало известно о попытках ликвидаторов аварии в Чернобыле избежать облучения

Мишкарев рассказал, как ликвидаторы аварии на ЧАЭС пытались избежать облучения

Некоторые ликвидаторы последствий аварии на атомной электростанции в Чернобыле пытались избежать высоких доз облучения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал участник ликвидации, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев.

«Если человек отказывался ехать в опасную зону, он оставался в расположении части: занимался хозработами, обслуживал парогенераторные машины в бане. Дозу облучения получали и там, но минимальную», — отметил он.

Мишкарев рассказал о трагическом заблуждении тех, кто стремился попасть в самые опасные зоны. По его словам, так люди хотели быстрее получить облучение в 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации последствий катастрофы, и отправиться домой к семье.

