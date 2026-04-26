Трамп назвал главную цель стрелявшего на торжественном ужине

40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 26 апреля 2026Мир

Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, да», — ответил американский лидер на вопрос журналистов, считает ли он себя главной целью стрелка.

Ранее Трамп прокомментировал инцидент в отеле Washington Hilton и высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, назвав ее «фантастической».

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok