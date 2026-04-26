05:57, 26 апреля 2026

Трамп раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с его участием

Трамп: Стрелявший целился в сотрудника Секретной службы, офицера спас бронежилет
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с корреспондентами Белого дома с его участием было при себе несколько единиц оружия. Об этом сообщает AP News.

По словам главы Белого дома, стрелявший целился в сотрудника Секретной службы. «В него выстрелили с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет справился со своей задачей», — отметил американский лидер.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.

