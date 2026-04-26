Уехавший из России известный блогер рассказал о чате иноагентов

Известный блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что у признанных иностранными агентами россиян есть общий чат. Детали он раскрыл в беседе с проектом Metametrica, видео вышло во «ВКонтакте».

«[В чате иноагентов] в основном юридические вопросы всякие обсуждаются: что делать, как отчетности подавать и прочее», — заявил Штефанов. Он добавил, что большинство людей из перечня иностранных агентов, как и он, уехали из России.

Блогер также отметил, что поначалу ему было сложно из-за статуса иностранного агента, однако затем он к этому привык.

В апреле 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Штефанова за отсутствие маркировки иноагента в опубликованных материалах. Его обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Перед этим блогер сообщил, что выехал из России на неопределенное время. Штефанов назвал это решение трудным и неприятным.