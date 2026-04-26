Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 26 апреля 2026

Уехавший из России известный блогер рассказал о чате иноагентов

Блогер Александр Штефанов заявил, что у иноагентов есть общий чат
Маргарита Щигарева
Кадр: Александр Штефанов / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Известный блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что у признанных иностранными агентами россиян есть общий чат. Детали он раскрыл в беседе с проектом Metametrica, видео вышло во «ВКонтакте».

«[В чате иноагентов] в основном юридические вопросы всякие обсуждаются: что делать, как отчетности подавать и прочее», — заявил Штефанов. Он добавил, что большинство людей из перечня иностранных агентов, как и он, уехали из России.

Блогер также отметил, что поначалу ему было сложно из-за статуса иностранного агента, однако затем он к этому привык.

В апреле 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Штефанова за отсутствие маркировки иноагента в опубликованных материалах. Его обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Перед этим блогер сообщил, что выехал из России на неопределенное время. Штефанов назвал это решение трудным и неприятным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok