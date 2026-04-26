13:57, 26 апреля 2026Мир

В МИД усомнились в разделении «европейских ценностей» Украиной

Лавров: Планы Зеленского по защите Европы не приведут к чему-то хорошему
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Слова Владимира Зеленского по поводу «защиты» Европы не приведут к чему-то хорошему. Об этом в интервью репортеру Павлу Зарубину для телеканала «Вести» предупредил в воскресенье глава российского МИД Сергей Лавров.

Зеленский открыто сейчас заявляет о планах «всеобщей защиты», подчеркивая, что украинская армия в данный момент — самая многочисленная в Европе, напомнил министр иностранных дел РФ. Он дал понять, что не верит в позитивный итог таких обещаний.

Киевские власти настаивают на том, чтобы им без промедлений озвучили дату вступления страны в Евросоюз, добавил Лавров. При этом на Украине, которой руководит «откровенно нацистский режим», уже запретили русскую культуру и каноническую православную церковь, подчеркнул он. Это, однако, не повлияло на позицию стран ЕС, называющих Зеленского тем, кто отстаивает европейские ценности, обратил внимание спикер на противоречия.

О том, что республика и Евросоюз обоюдно необходимы друг другу, накануне сказал Владимир Зеленский на неформальной встрече с лидерами ЕС. Положение дел в истории и геополитике в данный момент таково, что в Украине в данный момент нуждается и само объединение, дал понять он.

