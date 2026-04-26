40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

01:30, 26 апреля 2026Мир

В Польше предложили депортировать украинцев за мелкие правонарушения

Евгений Силаев
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Польше предложили депортировать украинцев за мелкие правонарушения. Об этом сообщила юридическая компания «Judi Legal» на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По информации компаний, в польский Сейм внесли законопроект, ужесточающий правила пребывания украинцев в стране. В частности, инициатива предусматривает депортацию после двух административных правонарушений в течение двух лет. Среди возможных причин для выдворения из страны называют выгул собаки без поводка, переход улицы в неположенном месте и превышение скорости на дороге.

Подчеркивается, что в данный момент законопроект находится на стадии обсуждения.

Ранее спикер Сейма республики Влодимеж Чажастый на встрече с украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве заявил, что Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз.

