40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

10:22, 26 апреля 2026

В России допустили возможность конфронтации с НАТО после конфликта на Ближнем Востоке

Алаудинов: НАТО использует конфликт с Ираном для подготовки войны с Россией
Антонина Черташ
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Конфликт на Ближнем Востоке может быть использован НАТО для подготовки к открытому противостоянию с Россией. Такую возможность в интервью ТАСС допустил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам генерала, боевые действия между США, Израилем и Ираном оттянули на себя значительные ресурсы западных стран. При этом, как отметил Алаудинов, сложилась ситуация, при которой «Америка и блок НАТО друг от друга где-то отвернулись», однако это лишь видимость.

«В то же самое время мы должны понимать, что это как раз и есть та подготовка, в результате которой блок НАТО уже может выйти на открытую конфронтацию с Россией, — подчеркнул он. — Потому что увидев, что Украина не может ни в коей мере выиграть эту войну, европейские страны уже начали в открытую озвучивать, что они собираются воевать с Россией, что они готовятся к этой войне».

Алаудинов добавил, что Россия видит эти приготовления и должна исходить из того, что «никто из этих государств не собирается оставлять Россию в покое». По его мнению, обеспечить безопасность страны можно только в случае победы, что должно привести общество к «некому состоянию осознания происходящего».

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

Ранее Алаудинов предположил, что потери ВСУ за четыре года СВО приближаются к двум миллионам человек. В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко говорил, что «подразделения Сырского» несут большие потери. Он отметил, что на всей линии фронта у ВСУ наблюдаются «разношерстные подразделения». В них Киев «смешивает пушечное мясо» и «элитные силы».

    Последние новости

    Мадьяр призвал силовиков не допустить отъезда близких к Орбану бизнесменов

    Посол Украины в США опубликовала фото под столом во время покушения на Трампа

    Голландец описал популярное в России блюдо фразой «напоминает корм для птиц»

    Стало известно о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь

    В России допустили возможность конфронтации с НАТО после конфликта на Ближнем Востоке

    Дачников предупредили об угрозе заражения «мышиной болезнью»

    «Лента.ру» опубликовала спецпроект к 40-летию чернобыльской катастрофы

    Москве пригрозили 45 процентами месячной нормы осадков за день

    Пресс-секретарь Белого дома сделала «пророческое» заявление незадолго до стрельбы

    Подозреваемый в стрельбе американец признался в покушении на администрацию Белого дома

    Все новости
