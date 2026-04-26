11:53, 26 апреля 2026

Военкор отреагировал на фото украинского посла в США под столом

Коц: Послу Украины на ужине с Трампом указали ее место
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: @olga.kravets.796

Украинцы самостоятельно генерируют забавные истории с покушения на президента США Дональда Трампа. Так российский военкор Александр Коц прокомментировал в Telegram фото посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которое она опубликовала с места происшествия.

«Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столами», — написал он.

На фото действительно можно заметить других гостей, которые остались сидеть на своих местах. Коц отметил, что Стефанишина решила «сгустить краски» для более яркого информационного эффекта.

Ранее посол Украины в США опубликовала фото, где в момент происшествия она сидит под столом. Стрельба началась в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

