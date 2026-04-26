ВСУ переводят в пехоту боевиков из других войск для боев в Сумской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводит узкопрофильных специалистов из разных родов войск в боевые подразделения и перебрасывает в Сумскую область. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Черниговской области дислоцированы подразделения 57-го отдельного радиотехнического батальона», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается и в военно-воздушных силах ВСУ: одну сводную стрелковую бригаду направили в состав 119-й бригады территориальной обороны. При этом, по его словам, прикомандированные военнослужащие перестали получать положенные выплаты и материальное обеспечение.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать оборону в Казачьей Лопани Харьковской области. Отмечается, что украинские войска начали готовиться к обороне после утраты контроля над соседним поселком Ветеринарное.