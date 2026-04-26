21:54, 26 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ начали переводить боевиков в пехоту из других родов войск

ВСУ переводят в пехоту боевиков из других войск для боев в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводит узкопрофильных специалистов из разных родов войск в боевые подразделения и перебрасывает в Сумскую область. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Черниговской области дислоцированы подразделения 57-го отдельного радиотехнического батальона», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается и в военно-воздушных силах ВСУ: одну сводную стрелковую бригаду направили в состав 119-й бригады территориальной обороны. При этом, по его словам, прикомандированные военнослужащие перестали получать положенные выплаты и материальное обеспечение.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать оборону в Казачьей Лопани Харьковской области. Отмечается, что украинские войска начали готовиться к обороне после утраты контроля над соседним поселком Ветеринарное.

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Мужчина открыл стрельбу во дворе российского города

    В метро Харькова украинец открыл огонь из травматического оружия по людям

    В Европе назвали признаки подготовки к конфликту с Россией

    «Зенит» победил «Ахмат» и сократил отставание от лидера РПЛ до одного очка

    ВСУ начали переводить боевиков в пехоту из других родов войск

    Раскрыта информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Вологодскую область

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия

    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    На западе Украины поднялась мощная буря со смерчем

    Все новости
