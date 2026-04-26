Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

18-летний юноша открыл стрельбу из пистолета на одной из улиц Новороссийска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек со своими друзьями передвигается по городу на арендованном кабриолете, нарушая правила дорожного движения и стреляя в воздух холостыми патронами.

Как утверждается, полицейским удалось остановить юношу в Анапе. Преступник признал свою вину, теперь ему грозит до 7 лет колонии за хулиганство.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области осудили мужчину за кражу, угон и попытку сбить полицейского.