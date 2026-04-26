Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:03, 26 апреля 2026Спорт

«Зенит» победил «Ахмат» и сократил отставание от лидера РПЛ до одного очка

Владислав Уткин
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 и сократил отставание от лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» до одного очка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Окончательный счет был установлен уже к 11-й минуте матча. Голами в составе петербуржцев отметились Александр Соболев и Педро.

После этой победы у сине-бело-голубых стало 59 очков в 27 матчах. Они идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на один балл. В следующем туре они сыграют на выезде с ЦСКА. Игра пройдет 2 мая, начало в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» одолел у себя дома махачкалинское Динамо со счетом 2:1. Команда из Дагестана открыла счет на четвертой минуте из-за автогола Диего Косты. Полузащитник Никита Кривцов выровнял положение в середине первого тайма, а на 66-й минуте форвард хозяев Джон Кордоба принес победу «быкам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok