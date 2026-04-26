«Зенит» победил «Ахмат» и сократил отставание от лидера РПЛ до одного очка

«Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 и сократил отставание от лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» до одного очка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Окончательный счет был установлен уже к 11-й минуте матча. Голами в составе петербуржцев отметились Александр Соболев и Педро.

После этой победы у сине-бело-голубых стало 59 очков в 27 матчах. Они идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на один балл. В следующем туре они сыграют на выезде с ЦСКА. Игра пройдет 2 мая, начало в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» одолел у себя дома махачкалинское Динамо со счетом 2:1. Команда из Дагестана открыла счет на четвертой минуте из-за автогола Диего Косты. Полузащитник Никита Кривцов выровнял положение в середине первого тайма, а на 66-й минуте форвард хозяев Джон Кордоба принес победу «быкам».