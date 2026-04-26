Зумеры признались в нелюбви к интернету

NBC News: Многие зумеры хотели бы позже застать развитие соцсетей

Отношение зумеров к интернету оказалось сложнее, чем принято думать. По данным опроса NBC News (он проводился среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет), большая часть представителей поколения Z хотела бы родиться в 80-е или 90-е годы, чтобы не расти в окружении соцсетей.

При той степени развития интернета, которая есть сегодня, дети с детства окружены потоками информации, часто ненужной, высказался 28-летний строитель, житель Миссури. С ним согласился и 20-летний студент из Колорадо: идеальными в этом плане, на его взгляд, были 1990-е годы. Люди тогда больше общались в реальности, но технологии уже развивались и делали жизнь комфортной, заметил он.

Лишь 38 процентов опрошенных молодых людей сказали о том, что им нравится жить в данное время. Почти половина (47 процентов из всех респондентов) призналась, что предпочла бы родиться раньше, будь у них такая возможность. Всего 10 процентов зумеров хотели бы вырасти в будущем (не далее следующих 50 лет), и лишь 5 процентов готовы заглядывать еще дальше, ближе к началу 22-го века.

Свой пессимизм респонденты связали с состоянием экономики. Подавляющее большинство уверено, что далее ситуация будет лишь ухудшаться — об этом сказали 62 процента опрошенных. Четверть из них настроена оптимистично, а 13 процентов считают, что особых изменений не будет.

Российских зумеров ранее обвинили в нехватке рабочих рук. Предполагалось, что молодежь заменит собой старшие поколения сотрудников, но представители поколения Z не заинтересованы в стабильной занятости и официальном оформлении, заявила ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.