12-летняя школьница рассталась с жизнью из-за выстрела в машине

В Арзамасе школьница погибла в машине из-за случайного выстрела

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после ухода из жизни 12-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП случилось в Арзамасе в результате неосторожного обращения с оружием. В салоне автомобиля произошел случайный выстрел, стоивший ребенку жизни. Уголовное дело взяла под свой контроль региональная прокуратура. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

