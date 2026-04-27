27 апреля в России празднуют День парламентаризма, а еще в этот день жители страны поздравляют вахтовиков. Свой день рождения отмечает певец Стас Михайлов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 27 апреля.
Праздники в России
День российского парламентаризма
27 апреля (по старому стилю) 1906 года была образована Государственная Дума — первый демократический институт в истории России. Именно к этому событию и приурочен праздник, установленный федеральным законом в 2012 году.
Цель торжества — отметить преемственность государственных и парламентских традиций, а также привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления гражданского общества.
День вахтовика
27 апреля профессиональный праздник отмечают работники-вахтовики. Вахтовый метод предполагает, что человек на некоторое время переезжает в другое место, то есть он не возвращается домой каждый вечер, а остается на объекте в течение нескольких недель или месяцев.
Такой метод работы широко применяется в нефтегазовой сфере, на разработках месторождений, лесозаготовках и в рыболовном промысле. Исследование 2022 года показало, что среди российских регионов наиболее популярна работа вахтовым методом в Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Забайкальском крае.
Какие еще праздники отмечают в России 27 апреля
- День Республики Саха (Якутии);
- День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов.
Праздники в мире
День азбуки Морзе
27 апреля 1791 года родился американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе. Именно он разработал в 1838 году способ кодирования букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов при помощи длинных и коротких сигналов: «тире», «точек» и пауз, разделяющих буквы. Азбука Морзе по сей день используется военными и радиолюбителями.
Какие еще праздники отмечают в мире 27 апреля
- День безопасного транспорта в Иране;
- День независимости Сьерра-Леоне;
- День свободы в ЮАР;
- Национальный день ветеранов в Финляндии.
Какой церковный праздник 27 апреля
Празднование Виленской иконы Божией Матери
Согласно преданию, Виленская икона Божией Матери была написана святым евангелистом Лукой. Долгое время она была родовой святыней императоров в Константинополе. В 1472 году образ перенесла в Москву София Палеолог, супруга великого князя Московского Иоанна III (1462–1505). В 1495 году великий князь благословил этой иконой свою дочь Елену на брак с Литовским королем Александром. В связи с этим образ перенесли в бывшую столицу Литвы Вильно.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 апреля
- День памяти исповедника Мартина;
- День памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских;
- День 1000-ч мучеников Персидских и Азата скопца.
Приметы на 27 апреля
- Нельзя обижать воронов и лис — будет несчастье;
- Вороны сидят на земле — будет тепло, много летают — похолодает;
- Заметить журавля — к большой удаче, двух — к свадьбе, стаю — к гостям;
- Нельзя спорить и обманывать — навлечешь проблемы.
Кто родился 27 апреля
Леонид Рошаль (93 года)
Леонида Рошаля называют «Детским доктором мира»: на протяжении карьеры он помогал детям, пострадавшим в крупных катастрофах — например, при землетрясении в Армении (1988) и теракте в Каспийске (2002). Также он был одним из переговорщиков, когда террористы захватили театр на Дубровке (2002) и смог вывести восемь детей-заложников. С 2015 года Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Стас Михайлов (57 лет)
Эстрадный певец Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года. В начале карьеры он выступал в ресторанах Сочи и работал на студии звукозаписи. С 1992 года Михайлов работал в московском Театре эстрады. Успех пришел к артисту в 2004 году, когда на «Радио Шансон» прозвучала его песня «Без тебя». С тех пор почти каждый год певец выпускает альбомы.
Сейчас Стас Михайлов — народный артист России, а также многократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».
Кто еще родился 27 апреля
- Динара Сафина (40 лет) — российская теннисистка;
- Нора Галь (1912-1991) — советская переводчица и литературовед;
- Евгений Моргунов (1927-1999) — советский актер;
- Патрик Мартин Стамп (42 года) — фронтмен рок-группы Fall Out Boy;
- Сэмюэл Морзе (1791-1872) — американский изобретатель и художник, создатель телеграфа со специальным кодом (азбукой Морзе).