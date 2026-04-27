Жесткое регулирование в сфере ИИ объяснили

Политолог Юрий Колотаев: Государства считают ИИ стратегическим ресурсом

Государства считают искусственный интеллект (ИИ) стратегическим ресурсом и поэтому готовы к той или иной степени регулирования этой сферы. На это в комментарии «Ленте.ру» указал старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Колотаев.

«Любая технология, ставшая стратегическим ресурсом, неизбежно сталкивается с регулированием. Государства в таких случаях задают правила и устанавливают границы контроля. Это актуально даже для технологий и сервисов без четкой территориальной привязки», — отметил он.

Вместе с тем, по словам политолога, контроль над ИИ внешне начинает напоминать процессы, сопоставимые с регулированием интернета. Однако реакция общества на ограничения в этой сфере может оказаться слабее. «Системно и масштабно ИИ использует не очень большая прослойка людей, поэтому сильного отклика это не вызовет», — подчеркнул эксперт, при этом добавив, что по мере распространения технологии ситуация может поменяться.

