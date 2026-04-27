11:38, 27 апреля 2026МирЭксклюзив

Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

Политолог Крынжина: Россия готова сотрудничать со странами БРИКС и ШОС по ИИ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thapana_Studio / Shutterstock / Fotodom

Россия готова сотрудничать, прежде всего, со странами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На это в комментарии «Ленте.ру» указала доцент кафедры международной журналистики МГИМО МИД России Марина Крынжина.

По словам политолога, принятый в РФ курс на технологический суверенитет не означает изоляции. «Россия готова сотрудничать с теми странами, которые разделяют ее подход — равный доступ к технологиям, кооперацию и уважение культурной специфики», — указала она.

Вместе с тем взаимодействие с западными странами в сфере ИИ на данный момент осложнено. По мнению эксперта, оно возможно лишь для выработки универсальных правил под эгидой ООН, однако европейские государства и США к этому не стремятся.

Ранее политолог Юрий Колотаев объяснил жесткое регулирование ИИ. По его словам, государства рассматривают искусственный интеллект как стратегический ресурс.

Последние новости

В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

Песков высказался о переговорах Путина с Трампом

Все новости
