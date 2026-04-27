Актриса Эвелина Бледанс призвала приучать детей к физическому труду с ранних лет

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс призвала не давать детям поблажек и приучать их к физическому труду. Об этом артистка сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам звезды, общее дело всегда объединяет одноклассников, а учеников ничто не должно освобождать от работы на благо школы.

«Мы всегда это делали, было радостно, потому что мы делали вместе одно хорошее, полезное дело. Физический труд облагораживает. Надо всем убирать школьную площадку, значит, убираем», — сообщила Эвелина.

