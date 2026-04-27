Более 40 человек погибли в африканской стране из-за спора о колодце

AFP: 42 человека погибли на востоке Чада после спора двух семей из-за колодца

Межобщинное столкновение на востоке Чада унесло жизни более 40 человек. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

По данным AFP, происшествие случилось в регионе Вади-Фира. Представитель правительства в этой местности Брахим Исса Гальмайе уточнил, что конфликт разгорелся после спора двух семей из-за колодца. «Погибли по меньшей мере 42 человека», — сказал он.

Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде распространены на востоке африканской страны. По данным неправительственной организации International Crisis Group, с 2021 по 2024 год из-за аналогичных конфликтов погибли более одной тысячи человек, около двух тысяч жителей были ранены.

В прошлом году дворец президента в столице Чада подвергся нападению. Группа неизвестных вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства. Предположительно, нападение совершили боевики «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация).