Букмекеры предсказали исход первого полуфинального матча ЛЧ «Атлетико» — «Арсенал»

Аналитики считают, что «Атлетико» не проиграет «Арсеналу» в первом полуфинале ЛЧ

Букмекеры предсказали исход первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что «Атлетико» не проиграет «Арсеналу» в домашней встрече. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,53. Ставки на победу «Арсенала» принимаются с котировкой 2,65, успех хозяев поля оценивается с коэффициентом 2,80.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал» пройдет в среду, 29 апреля, в Мадриде. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова не пропустить в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов от «Баварии». Поставить на это событие можно с коэффициентом 4,50.