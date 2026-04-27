Мендель: Большинство украинцев считает, что Украина должна пойти на уступки

Большинство украинцев считают, что Киеву следует пойти на уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну», — написала она, отметив, что информация, которую публикуют СМИ, отличается от реального положения дел.

Мендель указала, что в опросах общественного мнения принимают участие всего около десяти процентов граждан, которые всегда выражают поддержку Зеленскому и отвергают возможность любых компромиссов, поэтому результаты отражают не позицию всей страны, а только тех, кому еще позволено говорить.

«Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле», — подытожила она.

В конце марта Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. Он также посетовал на то, что американский президент Дональд Трамп оказывает на Киев большее давление.