21:59, 27 апреля 2026

Бывший секретарь Зеленского раскрыла неудобную правду об уступках

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Большинство украинцев считают, что Киеву следует пойти на уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну», — написала она, отметив, что информация, которую публикуют СМИ, отличается от реального положения дел.

Мендель указала, что в опросах общественного мнения принимают участие всего около десяти процентов граждан, которые всегда выражают поддержку Зеленскому и отвергают возможность любых компромиссов, поэтому результаты отражают не позицию всей страны, а только тех, кому еще позволено говорить.

«Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле», — подытожила она.

В конце марта Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. Он также посетовал на то, что американский президент Дональд Трамп оказывает на Киев большее давление.

    Последние новости

    В Киеве заявили о невозможности мирного соглашения с Россией

    ВСУ атаковали Крым

    В Пекине представили новейший седан Geely

    В России назвали неожиданную версию ликвидации «куколки Зеленского»

    Главный тренер клуба КХЛ назвал журналиста на пресс-конференции педофилом

    В Госдуме оценили слова Мерца об уступках Украины

    Вэнс усомнился в достоверности докладов Пентагона о конфликте с Ираном

    Помощник Путина высказался о контактах с США после встречи по Ирану

    Бывший секретарь Зеленского раскрыла неудобную правду об уступках

    Белый дом заявил о «рекорде» Трампа по покушениям

    Все новости
