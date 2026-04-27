02:38, 27 апреля 2026

Бывший канцлер ФРГ потратила 65 тысяч евро на визажиста и парикмахера из госбюджета

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель потратила на услуги парикмахера и визажиста около 65 тысяч евро (5,9 миллиона рублей) из госбюджета. Об этом сообщили на сайте пресс-службы бундестага.

«Расходы на парикмахерские и визажистские услуги с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили 64 677 евро», — говорится в публикации.

Кроме того, с июля 2024 года по март 2026 года Меркель совершила девять поездок, на которые было израсходовано более 10 тысяч евро. В свою очередь, бывший канцлер Олаф Шольц совершил четыре поездки, потратив свыше 6 тысяч евро.

В бундестаге сообщили, что совокупные расходы на офисное оборудование Меркель и Шольца с 6 мая 2025 года составили 473 тысячи евро во втором полугодии 2024 года, 1,4 миллиона евро в 2025 году и 408 тысяч евро в первом квартале 2026 года.

Ранее Меркель заявила, что в немецком политикуме наблюдается дисбаланс женщин и мужчин, последние доминируют и представлены гораздо шире в политической жизни страны.

