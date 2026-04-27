Звезда шоу «Голос» попал в страшное ДТП

19:47, 27 апреля 2026

Звезда американского шоу «Голос» Дилан Картер попал в ДТП и не выжил
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Dylan Carter / Youtube

Американский певец, бывший участник шоу «Голос» (The Voice) Дилан Картер попал в страшное ДТП и не выжил. Об этом сообщает The Sun.

Автокатастрофа с участием Картера произошла вечером 25 апреля в округе Коллетон в штате Южная Каролина, США. В результате звезда «Голоса» получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

Другие подробности ДТП не приводятся.

Первой о смерти артиста сообщила некоммерческая организация The Local Voice, которая помогает женщинам, больным раком. «С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Дилана Картера, соучредителя The Local Voice, талантливого музыканта и человека, который так много значил для нашего сообщества. (...) Своей музыкой, своей добротой и своей улыбкой он объединял людей», — говорилось в заявлении компании.

Дилан Картер был участником 24-го сезона «Голоса», транслировавшегося на американском телеканале NBC в 2023 году. Он впечатлил членов жюри исполнением песни Уитни Хьюстон I Look to You. После съемок в шоу он ездил по стране с выступлениями.

