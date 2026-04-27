Дело о закопанной в яме 9-летней свидетельнице преступления дошло до суда

На Урале в суд направили дело об убийстве 9-летней свидетельницы преступления

Уголовное дело о расправе над девятилетней жительницей Свердловской области в 1999 году поступило в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых оказался житель Первоуральска Игорь Рухлов. По версии следствия, девочка стала свидетельницей преступления и была допрошена в суде. Она указала на причастность к преступлению однофамильца обвиняемого. Тогда мужчина, испугавшись преследования, похитил ребенка.

На плече он перенес девочку в безлюдное место и стал там душить, а после закопал ее в овощной яме.

