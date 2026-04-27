15:54, 27 апреля 2026Силовые структуры

Дело о закопанной в яме 9-летней свидетельнице преступления дошло до суда

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Уголовное дело о расправе над девятилетней жительницей Свердловской области в 1999 году поступило в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых оказался житель Первоуральска Игорь Рухлов. По версии следствия, девочка стала свидетельницей преступления и была допрошена в суде. Она указала на причастность к преступлению однофамильца обвиняемого. Тогда мужчина, испугавшись преследования, похитил ребенка.

На плече он перенес девочку в безлюдное место и стал там душить, а после закопал ее в овощной яме.

Ранее сообщалось, что обвиняемой в расчленении экс-мэра Самары вменили новую статью.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Раскрыты новые подробности о разрушениях после массированного удара ВСУ по Севастополю

    Бывший муж Лерчек лишился почти миллиарда рублей

    Россиянин расправился с изнасилованной на улице девушкой

    Стало известно о существенных потерях ВСУ в боях в Сумской области

    Все новости
