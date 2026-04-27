Доктор Мясников назвал самый полезный маринад для шашлыка

Повар Астафьев назвал полезным маринад для шашлыка из минеральной воды и лука

Шеф-повар Глеб Астафьев и врач и телеведущий Александр Мясников назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самый полезный маринад для шашлыка. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Самый полезный маринад — это (...) лук и минеральная вода», — заявил Астафьев. Мясников согласился с его словами. Он объяснил, что содержащаяся в ней соль удерживает в шашлыке жидкость и не дает ему пережариваться.

Доктор добавил, что с этой же целью можно использовать пиво или кефир: благодаря такому маринаду мясо впитает влагу и не сгорит при жарке.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какое количество шашлыка безопасно для здоровья. Она заявила, что следует употреблять от 150 до 400 граммов мяса. Она уточнила, что шашлыка из рыбы можно съесть больше, чем из птицы.