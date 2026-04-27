Отказавшийся от титула вор в законе получил в России 11 лет особого режима

Нижегородский областной суд приговорил вора в законе Звиада Озманяна, известного в криминальных кругах как Звиад Тбилисский, к 11 годам и одному дню колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Озманяна признали виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Установлено, что он стал вором в законе, когда отбывал наказание в колонии за незаконный оборот наркотиков. Этот статус он использовал с февраля 2014 года по июль 2024-го, контролируя соблюдение правил и порядков в колонии, а также наделяя полномочиями других осужденных. Также Озманян курировал распространение запрещенных в колонии предметов, пополнение общака и распределение денег.

По данным «Коммерсанта», сам Озманян утверждал, что он еще в 2019 году отказался от статуса вора в законе, уведомив об этом ФСИН. Обвинение ему предъявили за несколько дней до освобождения.

