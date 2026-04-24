13:14, 24 апреля 2026

Появились данные о деле ставленника вора в законе Пана

В Мособлсуд передали дело предполагаемого положенца в Белгороде Тебекина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Московский областной суд рассмотрит по существу уголовное дело белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

По ходатайству Генпрокуратуры была изменена территориальная подсудность дела, так как Тебекин, являющийся, по данным правоохранителей, ставленником вора в законе Виктора Панюшина (Пан), на протяжении длительного времени тесно взаимодействовал с представителями государственных структур, правоохранительных и судебных органов региона, сохранил возможность влияния на общественное мнение, а также на деятельность государственных и общественных институтов в Белгородской области. Тем самым не будет обеспечена объективность судебного процесса над ним при слушании дела в этом регионе.

Также суд принял решение продлить сроки содержания под стражей Тебекина и девяти фигурантов дела, 11-й обвиняемой продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в 2002 году вор в законе Виктор Панюшин (Пан) наделил Тебекина статусом положенца — доверенного лица, контролирующего криминальную ситуацию в Белгородской области. С помощью этого статуса бизнесмен в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось «обналичиванием» и незаконным возмещением НДС через фиктивные сделки. По подсчетам МВД, с 2015 года группировка заработала более 235 миллионов рублей и похитила из бюджета свыше 57 миллионов рублей.

Сам Тебекин вину не признает, настаивая, что его биография заслуженного тренера, общественного деятеля и главы Общественной палаты Шебекинского городского округа несовместима с ролью криминального авторитета.

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать «Кукурузники» против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
