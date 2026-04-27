16:27, 27 апреля 2026Мир

Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Финская компания Summa Defence объявила о планах расширить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предприятие также намерено запустить совместный выпуск дронов с украинской фирмой TAF Industries. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

В Министерстве обороны России ранее отмечали, что европейские страны на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава приняли решение наращивать поставки беспилотников Киеву для ударов по российской территории.

Как уточняется в заявлении финского производителя, подписанный с украинской стороной меморандум не имеет юридической силы. Окончательное решение о сотрудничестве пока не принято. Summa Defence начала поставлять дроны на Украину в декабре 2025 года и уже создала совместные производственные мощности с рядом украинских компаний.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Известный телеведущий признался в нежелании жить после развода

    В России оценили возможность штрафа за опоздание на работу из-за непогоды

    Москвичам назвали продолжительность «нешашлычной» погоды

    Все новости
