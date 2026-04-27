Глава Россотрудничества ушел в отставку

Глава Россотрудничества Примаков уходит в отставку

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ушел в отставку. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.

На должность главы агентства назначен заместитель Игорь Чайка.

«Добби свободен», — подтвердил информацию Примаков в ответ на запрос Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».

Евгений Примаков родился в 1976 году в Москве. В 1999 году он окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Более 20 лет Примаков занимался журналистикой, освещал военные конфликты, был шефом ближневосточного бюро НТВ и Первого канала.

В 2017-2018 годах он занимал пост советника председателя Государственной Думы VII созыва Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам, с 2018 по 2020 год являлся депутатом Государственной Думы VII созыва, был членом Комитета по международным делам. Примаков был назначен главой Россотрудничества в июне 2020 года.

В Россотрудничестве Примаков руководил проектами по усилению гуманитарного влияния России в мире путем продвижения российского образования, науки и культуры, укрепления позиций русского языка и историко-мемориальной деятельности.