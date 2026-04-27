12:23, 27 апреля 2026

Гоген Солнцев отсудил деньги у московского салона красоты после неудачного окрашивания

Шоумен Солнцев отсудил 1,5 млн рублей у салона красоты на трансплантацию волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев отсудил деньги у московского салона красоты после неудачного окрашивания. Об этом сообщает StarHit.

Шоумен рассказал, что хозяйка салона выплатила ему необходимую сумму в качестве компенсации. Он получил от нее 1,5 миллиона рублей, которые потратил на трансплантацию волос. «Трихологи установили более 40 процентов поражения волосяных фолликулов на голове. Донорские луковицы пересаживают, которые по ДНК подойдут мне. Приживание — около 50 процентов», — объяснил он и уточнил, что операция длилась 12 часов.

Врачи назначили Солнцеву еще две трансплантации. По его словам, на реабилитацию и лекарства необходимо три миллиона рублей. «Буду требовать еще. Но там хозяйка салона адекватная оказалась, и когда поняла, что я сниму программу на эту тему и что ее бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — пояснил собеседник издания.

Солнцев рассказал, что изначально они с адвокатом просили два миллиона рублей, но в итоге договорились на 1,5 миллиона. «И в семь утра в день, когда я уже должен был сниматься в студии, мы с ней все подписали. Я не говорю, что за сеть салонов, не называю ее имени нигде и не говорю название ее ИП. А она в досудебном порядке гасит мне ущерб», — заключил артист.

В марте Солнцев рассказал, что записался в столичный салон к парикмахеру, которого посоветовали друзья. На процедуре мастер нанесла на его волосы специальный раствор и обернула их фольгой. Через некоторое время она ее сняла уже вместе с прядями. Однако позже парикмахер заявила, что он сам их сжег.

