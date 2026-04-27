Израильские военные оказались недовольны Нетаньяху

Israel Hayom: Нетаньяху хочет свалить на ЦАХАЛ неудачи в Ливане

Среди израильских военных возрастает недовольство действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Как пишет Israel Hayom, это связано с тем, что политик намерен свалить на них все неудачи с Ираном и Ливаном.

«Недовольство [военных] — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ ощущения, что Нетаньяху ищет "козла отпущения", который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — сказано в материале.

По данным газеты, премьер-министр намерен обвинить в неудачном нападении на Иран Моссад. Ответственность за провал в Ливане он планирует возложить на Армию обороны Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.