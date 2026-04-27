01:45, 27 апреля 2026Бывший СССР

Комбриг ВСУ рассказал об отличии мобилизованных в 2022-м и 2026-м годах

Марина Совина
Фото: Unsplash

Командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Габинет в интервью «Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ) рассказал об отличии мобилизованных 2022-го и 2026-го годов.

Сравнивая мобилизованных 2022 и 2026 годов, он отметил, что ключевое отличие в том, что в начале конфликта люди чаще приходили сами, поскольку уровень мотивации тогда был значительно выше.

Теперь, по его словам, типичный новоприбывший боец в ВСУ в 2026 году — это пожилой мужчина с определенными заболеваниями, вероятно, «бусифицированный».

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. При этом он подчеркнул, что это не подразумевает отмену обязательного призыва в Вооруженные силы страны.

