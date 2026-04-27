Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

11:48, 27 апреля 2026

Лечащаяся от шопоголизма певица Лили Аллен купила украшения на миллионы рублей
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Лечащаяся от шопоголизма певица Лили Аллен потратила на украшения миллионы рублей в магазине бренда Icebox Diamonds & Watches. Видео появилось на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость во время покупки предстала на размещенных кадрах в серой толстовке, синих джинсах и солнцезащитных очках перед своим шоу в Атланте. Она выбрала изделия с бриллиантами, в числе которых теннисный браслет, серьги и подарок для подруги. Отмечается, что звезда заплатила за приобретение 50 тысяч долларов (примерно четыре миллиона рублей) наличными.

Известно, что в декабре 2025 года Аллен заявила, что проходит лечение от непреодолимого желания совершать покупки. При этом в январе ее заметили с новой сумкой за миллион рублей.

Ранее в апреле американская актриса Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Стало известно о жертве мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
