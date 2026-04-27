Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

Лечащаяся от шопоголизма певица Лили Аллен купила украшения на миллионы рублей

Лечащаяся от шопоголизма певица Лили Аллен потратила на украшения миллионы рублей в магазине бренда Icebox Diamonds & Watches. Видео появилось на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость во время покупки предстала на размещенных кадрах в серой толстовке, синих джинсах и солнцезащитных очках перед своим шоу в Атланте. Она выбрала изделия с бриллиантами, в числе которых теннисный браслет, серьги и подарок для подруги. Отмечается, что звезда заплатила за приобретение 50 тысяч долларов (примерно четыре миллиона рублей) наличными.

Известно, что в декабре 2025 года Аллен заявила, что проходит лечение от непреодолимого желания совершать покупки. При этом в январе ее заметили с новой сумкой за миллион рублей.

