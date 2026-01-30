Лечащуюся от шопоголизма известную певицу заметили с новой сумкой за миллион рублей

Лечащуюся от шопоголизма певицу Лили Аллен заметили с сумкой за миллион рублей

Лечащуюся от шопоголизма известную британскую певицу Лили Аллен заметили с новым роскошным аксессуаром. Материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 40-летнюю знаменитость запечатлели в Париже, куда она отправилась на Неделю высокой моды. Звезда предстала перед камерой в черном пальто до колена и мешковатых коричневых брюках. При этом она взяла с собой сумку Hermes Birkin, стоимость которой составляет 11 тысяч фунтов стерлингов (примерно миллион рублей).

Известно, что в настоящее время артистка проходит лечение от непреодолимого желания совершать покупки. В подкасте Miss Me? она рассказала о своих роскошных приобретениях, среди которых Porsche за 120 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12,5 миллиона рублей) и сумка Hermes за 16,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,7 миллиона рублей).

В декабре 2025 года Лили Аллен поделилась снимками в откровенном образе на фоне развода с актером Дэвидом Харбаром.