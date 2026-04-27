Лежащее в машине с 12-летней российской школьницей ружье внезапно выстрелило

В Арзамасе Нижегородской области с 12-летней девочкой произошла трагедия во время возвращения с охоты, на которую она отправилась со своим дедушкой. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на местных жителей.

В пути внезапно выстрелило ружье, лежавшее в багажнике автомобиля. Предположительно, оружие забыли разрядить. 28 апреля состоится прощание с девочкой.

В Следственном комитете подтвердили «Ленте.ру» информацию о трагедии. Возбуждено уголовное дело.

