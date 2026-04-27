Китайские лифты начали захватывать Россию

«Ъ»: В 2026 году доля лифтов из Китая на российском рынке достигла 23,3 процента

По итогам первого квартала 2026 года доля китайских лифтов на российском рынке достигла 23,3 процента от общего объема смонтированных в стране подъемников. Об этом со ссылкой на данные Российского лифтового объединения пишет «Коммерсантъ».

Еще в 2024 году на Китай приходилось только 12,5 процента рынка, а в 2025-м — 15,3 процента. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев объяснил, что одной из главных причин ускорения стал вопрос цены — импортное оборудование на 30-40 процентов дешевле отечественного.

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров добавил, что российские производители отдельно проигрывают в случае оснащения высотных зданий, где нужны скоростные лифты, и это тоже дает прибавку китайцам.

На фоне падения конкурентоспособности продукции российские производители начинают активно сотрудничать с компаниями из КНР. Так, еще в 2023 году «Татлифт» запустил совместное производство в Татарстане, а в 2026-м завершится строительство завода по совместному с Китаем выпуску лифтов под Вологдой.

Также соглашение о партнерстве подписал с китайским лифтовым заводом Hosting Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ). Иностранный партнер предоставит свои инженерные решения, комплектующие и системы управления. На их основе СЛЗ будет изготавливать лифты, больничные подъемники, строительные лифты в шахты, эскалаторы, траволаторы, грузовые и автомобильные кабины.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предупредил, что около 400 тысяч российских лифтов, или 55 процентов от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания, в противном случае они станут аварийными.