13:05, 27 апреля 2026

Китайские лифты начали захватывать Россию

«Ъ»: В 2026 году доля лифтов из Китая на российском рынке достигла 23,3 процента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valazarus-studio / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала 2026 года доля китайских лифтов на российском рынке достигла 23,3 процента от общего объема смонтированных в стране подъемников. Об этом со ссылкой на данные Российского лифтового объединения пишет «Коммерсантъ».

Еще в 2024 году на Китай приходилось только 12,5 процента рынка, а в 2025-м — 15,3 процента. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев объяснил, что одной из главных причин ускорения стал вопрос цены — импортное оборудование на 30-40 процентов дешевле отечественного.

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров добавил, что российские производители отдельно проигрывают в случае оснащения высотных зданий, где нужны скоростные лифты, и это тоже дает прибавку китайцам.

На фоне падения конкурентоспособности продукции российские производители начинают активно сотрудничать с компаниями из КНР. Так, еще в 2023 году «Татлифт» запустил совместное производство в Татарстане, а в 2026-м завершится строительство завода по совместному с Китаем выпуску лифтов под Вологдой.

Также соглашение о партнерстве подписал с китайским лифтовым заводом Hosting Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ). Иностранный партнер предоставит свои инженерные решения, комплектующие и системы управления. На их основе СЛЗ будет изготавливать лифты, больничные подъемники, строительные лифты в шахты, эскалаторы, траволаторы, грузовые и автомобильные кабины.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предупредил, что около 400 тысяч российских лифтов, или 55 процентов от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания, в противном случае они станут аварийными.

