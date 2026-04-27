11:20, 27 апреля 2026Культура

Мария Миронова обвинила бывшего мужа в насилии и слежке

Актриса Мария Миронова заявила, что бывший муж жестоко избил ее брата
Ольга Коровина

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Актриса Мария Миронова сообщила, что бывший муж Андрей Сорока жестоко избил ее брата и установил прослушку на ее личный гаджет. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка уточнила, что развод состоялся после того, как экс-супруг избил ее брата Алексея в присутствии сына. Конфликт произошел в день рождения ребенка, в результате брат Мироновой получил сотрясение мозга и множественные ушибы головы. По словам актрисы, на фоне инцидента ее сын на протяжении года страдал приступами агрессии, из-за которых пришлось обратиться к невропатологам.

Актриса подчеркнула, что при этом старалась наладить общение с мужем и разрешала ему видеться с ребенком. «Мне это стоило больших сил. Но это не удовлетворило отца, и он стал требовать забирать ребенка в коммунальные и съемные квартиры, а также грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак», — заявила Мария. Она отметила, что с самого рождения сына несла за него полную материальную и моральную ответственность.

Кроме того, по словам актрисы, бывший муж установил прослушку в ее доме без разрешения. Миронова подчеркнула, что в суде представит подтверждение всего сказанного и не отдаст ребенка экс-супругу.

Ранее бывший муж Мироновой подал в суд из-за спора об общении с их общим сыном Федором. До этого он трижды подавал иски к актрисе «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников», однако до суда дела не доходили из‑за ошибок в заявлениях. Беседа между сторонами назначена на 2 июня.

