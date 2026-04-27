Москвичам рассказали о погоде на майских праздниках

13:04, 27 апреля 2026

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление на майских праздниках в Москве
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Непогода закончится в Москве в середине текущей недели, 29-30 апреля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о медленном, но уверенном потеплении к майским праздникам.

Циклон, который устроил снежный апокалипсис в Москве, в понедельник, 27 апреля, достиг своей максимальной стадии развития, сообщил синоптик. После интенсивность осадков и ветра пойдет на убыль, указал он.

«В понедельник, 27 апреля, сильные осадки смешанной фазы, штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду, а уже завтра, 28 апреля, осадки станут заметно слабее и перейдут в категорию умеренных, ветер стихнет до 10 метров в секунду», — обозначил собеседник «Ленты.ру».

Также начнет повышаться температура, спрогнозировал метеоролог. Так, днем во вторник, 28 апреля, ожидается 2-4 градуса тепла, в среду, 29 апреля — 4-6 градусов, в четверг, 30 апреля — 6-8 градусов, а в пятницу, 1 мая — 8-10 градусов.

В четверг осадки уже в основном прекратятся. 1 мая осадки тоже возможны, но местами локальные и очень кратковременные. То есть у нас все-таки непогода закончится в середине недели, а затем — медленное, но уверенное улучшение погоды

Александр Шуваловсиноптик

Затем температура продолжит повышаться и в воскресенье, 3 мая, достигнет 12-14 градусов тепла. При этом вероятность осадков снизиться до минимума, а давление будет выше климатической нормы, заключил синоптик.

В понедельник, 27 апреля, Москву замело снегом. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет вплоть до самых майских праздников.

