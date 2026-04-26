Силовые структуры
22:07, 26 апреля 2026

Мужчина открыл стрельбу во дворе российского города

В Альметьевске мужчина открыл стрельбу, пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Альметьевске произошел конфликт между несколькими людьми, в результате которого один из них открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Чернышевского. В результате стрельбы был ранен один человек, медики оказали ему необходимую помощь и отпустили. «Нападавшие были задержаны и доставлены в полицию», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане мужчина угрожал полицейским пистолетом. В итоге его ранили в ногу и задержали.

