На «Госуслугах» появится кнопка для жалобы на просьбу выключить VPN

На «Госуслугах» появится кнопка жалобы на просьбу выключить неиспользующийся VPN

На портале «Госуслуги» появится кнопка жалобы на просьбу выключить VPN, когда он не работает. Об этом сообщило Минцифры в «МАКС».

В Минцифры напомнили, что многие российские платформы не открываются с включенным VPN, такие меры ведомство объяснило желанием защитить персональные данные пользователей. «На Госуслугах в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в таких случаях министерство порекомендовало обращаться в службу поддержки сервиса.

В ведомстве также заявили, что российские платформы остаются доступными для пользователей за рубежом. Ведомство призвало россиян, находящихся за границей и столкнувшихся с проблемами с подключением, зайти на них с помощью местного мобильного интернета или воспользоваться услугами другого оператора связи.

С середины апреля при входе в некоторые российские приложения стали появляться предупреждения о том, что у пользователя включен VPN. Для стабильной работы платформы гражданам предлагается отключить сервис для обхода блокировок.